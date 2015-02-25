بدء اجتماع الحكومة لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية ومصير الدورى

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصرى، لمناقشة عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة تقارير وزارتى الداخلية والرياضة حول الموقف من عودة الدورى.

ويتناول الاجتماع أيضًا مناقشة أوضاع المصريين بليبيا، والاستعدادات الجارية لعودة المصريين من ليبيا، بالإضافة إلى تقرير حول الأوضاع الاقتصادية الحالية .

ويشهد رئيس الوزراء ظهر اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية بين وزارة النقل والشركة الفرنسية المنفذة لمترو الأنفاق.

مجلس الوزراء يحسم عودة بطولة الدورى اليوم

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