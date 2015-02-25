سقوط 80 "داعشى" فى قصف لطائرات التحالف وسط الموصل

أفادت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل، سقوط 80 قتيلا من تنظيم الدولة المسمى بـ"داعش" فى قصف لطائرات التحالف على معاقل للتنظيم وسط الموصل فى العراق.

وعلى جانب توجيه ضربات لـ"داعش"، صرح مصدر فرنسى عسكرى، عن بدأ تحرك حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول"، من أجل تنفيذ المهمة العسكرية فى العراق "شامال"، ضد تنظيم "داعش"، فى مهمة ستستمر لعدة أسابيع.

ويتواجد على سطح السفينة وزير الدفاع جان إيف لو دريان، الذى أعلن رسميا بدء العملية من على ظهر حاملة الطائرات، وأن أول رحلة استطلاع وربما أول ضربات جوية فى العراق نفذت فى الصباح، إلا أن فرنسا استبعدت توجيه ضربات ضد التنظيم فى سوريا.

مقتل 132 من مسلحى "داعش" فى معارك مع القوات الكردية بسوريا

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