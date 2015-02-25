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وفاة 3 أطفال وإصابة 7 آخرين فى حريق بعمارة سكنية بالضفة الغربية

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وفاة 3 أطفال وإصابة 7 آخرين فى حريق بعمارة سكنية بالضفة الغربية وفاة 3 أطفال وإصابة 7 آخرين فى حريق بعمارة سكنية بالضفة الغربية
توفى فجر اليوم الأربعاء ثلاثة أطفال أشقاء وأصيب سبعة آخرون بحروق وحالات اختناق من جراء حريق نشب فى إحدى العمارات السكنية بحى واد هريا بمدينة الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية القول إن الحريق نشب فى منزل لعائلة القواسمى بالطابق الخامس من عمارة سكنية فى حى واد الهريا فى المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشقاء /3 و4 و15 عاما/ وإصابة ثلاثة آخرين من أشقائهم ووالدهم ووالدتهم، نقلوا على إثرها لمشافى مدينة الخليل.

وأوضحت المصادر بأن رجلى إسعاف وإطفاء أصيبا أيضا بحالات اختناق أثناء عملية إخلاء المصابين.
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