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محافظ سوهاج يقرر إنهاء خدمة مهندس بإدارة تحسين البيئة‎

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محافظ سوهاج يقرر إنهاء خدمة مهندس بإدارة تحسين البيئة‎ محافظ سوهاج يقرر إنهاء خدمة مهندس بإدارة تحسين البيئة‎

محافظ سوهاج

 

قرر الدكتور أيمن عيدالمنعم محافظ سوهاج، إنهاء خدمة مهندس بإدارة تحسين البيئة بالديوان، بسبب انقطاعه عن العمل بعد انتهاء إجازته المرخص له فيها لمرافقة زوجته بالخارج.

واوضح المستشار مؤمن رضوان المستشار القانونى والقضائي للمحافظة، عدم الجواز قانونًا منح العامل اجازة خاصة بدون مرتب قبل انتهاء فترة الاختبار طبقا لنص المادة 70 مكرر من قانون العاملين بالدولة.

وأضاف المستشار القانونى والقضائي، أن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن مقبول أكثر من 15 يوما متتالية عقب انتهاء اجازته الخاصة قرينة قانونية عن الاستقالة الضمنية وذلك عقب انذار العامل كتابة وذلك فى حالة مالم تكن الموافقة على الاجازة وجوبية .

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