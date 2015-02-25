بالصور.. حريق بأبوسمبل السياحي يكشف عن وجود سيارة إطفاء واحدة بالمدينة‎

تسبب سوء الأحوال الجوية بمدينة أبوسمبل السياحية في نشوب حريق بجوار أحد الفنادق السياحة بوسط المدينة، باستدعاء قوات الحماية المدنية عن طريق المواطنين وإدارة الفندق انتقلت سيارة إطفاء لإخماد الحريق ولكن فوجىء الجميع إثناء محاولة الأطفاء بنفاذ كمية المياه الموجودة بسيارة الإطفاء وعلى عكس توقع المواطنين بقيام إدارة الحماية المدنية باستدعاء سيارة أخرى للمساعدة في إخماد الحريق الذي كاد أن ينتقل إلى المنشأة السياحية تركت سيارة الإطفاء مكان الحريق لتعبئة خزان المياه و المعاودة.

وبسؤال الأهالي عن سبب مغادرة السيارة وعن عدم وجود سيارة أخرى تساهم في إخماد الحريق، تعجب المواطنون من وجود سيارة إطفاء واحدة بمدينة أبوسمبل الأمر الذي سبب استياءً لجميع الأهالي معبرين عن مخاوفهم من حدوث كارثة في حال تكرار حوادث الحريق مرة أخرى في ظل عدم توافر إمكانيات مناسبة بإدارة الحماية المدنية بالمدينة.