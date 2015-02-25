ضبط 10 أطنان مياه عادية قبل تعبئتها في جالونات لبيعها للفنادق والقرى السياحية

ضبطت حملة من مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشي الرقابة التموينية و الصحة بالبحر الأحمر، 10 أطنان مياه شرب عادية، تم تعبئتها من خزانات المياه داخل جالونات كبيرة واستيكرز لاحدي شركات المياه المعدنية الشهيرة، قبل بيعها للفنادق والقرى السياحية بالغردقة على أنها مياه معدنية.

كانت معلومات قد وردت أمام العقيد شريف عبد المجيد رئيس مباحث التموين بالبحر الأحمر وربيع حسن وكيل وزارة التموين ، بقيام أحد الأشخاص بإقامة مصنع لتبعئة المياه العادية فى جالونات مياه معدنية، وتوزيعها على الفنادق والقرى السياحية بالغردقة على أنها مياه معدنية.

وتم عرض المعلومات على اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، الذى قرر تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد أحمد صادق مدير المباحث الجنائية، وأكدت تحريات فريق البحث صحة المعلومات الواردة.

وبعد تقنين الإجراءات قامت حملة من مفتشي مباحث التموين بالاشتراك برئاسة احمد الدقاق بمداهمة المصنع المذكور، حيث تم ضبط 10 أطنان مياه عادية معبأة داخل 5000 جالون مياه معدنية كبيرة الحجم، وتم ضبط المدير المسئول عن المصنع حيث سبق ضبطه في عدد من البلاغات، وتحرر محضر بالواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.