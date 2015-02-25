عواصف ترابية تجتاح قرى ومدن الوادي الجديد‎

اجتاحت عواصف ترابية قرى ومدن الوادي الجديد مما أدى إلى حجب الرؤية أمام السيارات على الطريق الصحراوي “الخارجة – أسيوط” ومناطق لارتفاع الرياح التي جلبت رمالا من المناطق الصحراوية المنتشرة على جانبي الطريق الصحراوي.

كما تعرضت مناطق شرق العوينات والداخلة وبلاط إلى عواصف أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية حيث رفعت محافظة ومديرية أمن الوادي الجديد حالة الطوارئ لديها تحسبا لوقوع أي حوادث علي الطرق السريعة أو تعرض أعمدة الكهرباء لأي مشكلات مع التنبيه علي السائقين بالأكمنة المرورية والمنافذ بالالتزام بالسرعات المقررة والتي لا تتجاوز “40 – 70 “كم.