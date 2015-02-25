ورشة عمل لمزارعي القصب بكوم أمبو للتعرف على أصنافه الجديدة

ينظم اليوم الأربعاء، معهد بحوث المحاصيل السكرية بدعم من مجلس المحاصيل السكرية و التعاون مع شركة السكر و الصناعات التكاملية و الإدارة المركزية لمحطات البحوث التابعة لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل لمزارعى القصب بمحافظة أسوان لتعريفيهم بأصناف قصب السكر الجديدة المبشرة الناتجة عن المشروع القومى لتربية و إنتاج أصناف قصب سكر جديدة الذى ينفذها المعهد.

تأتي هذه الورشة في إطار إهتمام ​​وزارة الزراعة و مركز البحوث الزراعية ممثلا فى معهد بحوث المحاصيل السكرية بشؤن مزارعى قصب السكر.

يذكر أن هذه الورشة هى الثانية التى ينفذها معهد بحوث المحاصيل السكرية وكانت الورشة الأولى قد عقدت في شهر يناير الماضي.