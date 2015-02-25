السيطرة على حريق نشب بمنزلين بالمراغة في سوهاج‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة علي حريق نشب بمنزلين مجاورين بسبب مصدر حراري، بناحية نجع العرب دائرة مركز المراغة.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، أخطاراً من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بناحية نجع العرب – دائرة المركز .

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو عيد عبد الرحمن أحمد عامر 40 سنة حاصل على دبلوم صنايع، وأمتد الحريق لمنزل المدعو شحاته محمد شحاته عبد الله 47 سنة حاصل على لسانس حقوق ويقيما بذات الناحية.

ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فـي احتراق أسقف المنزلين والمشيده من العروق الخشبية والبوص وأفلاق النخيل واحتراق بعض المنقولات المنزلية.

وبسؤال مالكي المنزلين، أيدا ما جاء بالفحص، ورجحا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري ونفيا الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 805 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.