دراسة: برامج الإقلاع عن التدخين قبل الجراحات تفيد فى التخلص منه نهائيا

دراسة كندية جديدة تكشف أن مساعدة المريض فى الإقلاع عن التدخين قبل إجراء الجراحة يمكن أن يمتد مفعولها إلى مدد طويلة تصل إلى العام.

البرنامج لا يستغرق أكثر من 5 دقائق من الإقناع

>وفقا لموقع "ساينس ديلى" الأمريكى فإن الباحثين فى جامعة ويسترن أونتاريو فى كندا تابعوا 168 من المرضى الذين تم إقناعهم بالتخلى عن التدخين قبل إجراء الجراحة ب3 أسابيع، عن طريق برنامج سريع للتخلص من التدخين يشمل النصح الشفوى من قبل ممرضة لمدة 5 دقائق فقط، وكتيبات للإقلاع عن التدخين، والإحالة إلى خط ساخن للمتابعة بالإضافة إلى لصقات نيكوتين مجانية لمدة 6 أسابيع لمساعدته على سحب النيكوتين من الجسم.

برنامج التوقف عن التدخين فعال فى 25% من الحالات بعد سنة

>وقبل إجراء الجراحة أخبر 14% من المرضى أنهم توقفوا عن التدخين، ووجد الباحثون أن هذا البرنامج ظل فعالًا إلى ما يقارب السنة بعد إجراء الجراحة، حيث أخبر حوالى 25% من المرضى أنهم لم يعودوا للتدخين مرة أخرى بعد الجراحة.

التدخين يزيد من أخطار مضاعفات الجراحة

>جاءت فكرة هذه الدراسة من دراسات سابقة كشفت أن التدخين يزيد من خطر المضاعفات الجراحية بما فيها التئام الجروح ومشاكل التنفس، ويعمل أطباء التخدير على تحذير المدخنين من مخاطر التدخين على زيادة نسبة مضاعفات الجراحة، ويساعدون المرضى على التخلص من التدخين بهذه الطريقة.

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