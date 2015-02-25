د. السليمان مديراً لإدارة المقررات المدرسية

الرياض - راشد السكران

صدر قرار وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير بوزارة التعليم -التعليم العام- الدكتور راشد الغياض بتكليف د. خالد بن عبدالله السليمان مديراً لإدارة المقررات المدرسية بالوزارة، ويعد السليمان من الكفاءات المميزة التي عمل في كثير من القطاعات بالوزارة كان آخرها مديراً للاختبارات والقبول في خارج المملكة.