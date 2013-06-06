اليوم.. العرض الخاص لفيلم "بوسي كات"

كتب : نجلاء ابو النجا منذ 48 دقيقة

يقيم صناع وأبطال فيلم "بوسي كات" الذي بدأ عرضه مؤخرا عرضا خاصا للصحفيين والنقاد والإعلاميين اليوم، الخميس 6 يونيو، في سينما كوزموس في التاسعة مساء، بحضور أبطال الفيلم وصناعه: المخرج والمؤلف علاء الشريف وأبطال الفيلم راندا البحيري وبعض من النجوم الشباب المشاركين في الفيلم.

الفيلم قام بكتابته وإخراجه علاء الشريف في ثاني تجاربه بعد فيلمه الأول "الألماني"، وهو من إنتاج شركة آرت تمبلت التي تصدت لإنتاج فيلم علاء الأول أيضا "الألماني".

فيلم "بوسي كات" تدور أحداثه حول فتاة تفتتح محل كوافير حريمي في منطقة شعبية، وهو فيلم كوميدي ودراما يرصد أسرار هذا العمل في المناطق الشعبية، وهو من بطولة راندا البحيري وانتصار وصوفيا وعلاء مرسي وسامي مغاوري ومنير مكرم.