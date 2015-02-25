وزير الدفاع ورئيس الأركان الماليان يغادران القاهرة عائدان لبلادهما

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم وزير الدفاع المالي “بتيمان هوبرت كوليبالي” يصاحبه رئيس الأركان المالى متجهان الى بلدهما عقب زيارة للقاهرة استغرقت ٤ ايام اِلتقيا خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق اول صدقى صبحى وزير الدفاع .

واوضح مصدر بالمطار ان وزير الدفاع المالى أنهى اجراءات سفره عبر استراحة كبار الزوار ليغادر على طائرة اير فرانس المتجهة الى مالى

وسلم الوزير الدفاع المالي رسالة إلى الرئيس السيسي من نظيره المالي تضمنت الإعراب عن تطلع بلاده لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، والتأكيد على دعم مالي الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب.