"الزراعة": تلقينا عروضا للاستثمار بمشروع المليون فدان تجاوزت مساحته

قال الدكتور عبد الغنى الجندى، مستشار وزير الزراعة وعضو مجموعة العمل الوزارية والخبير فى مشروع الرى الحقلى، إن الحكومة تلقت عروضا للاستثمار فى مشروع المليون و18 ألف فدان بـ9 مناطق تخطت المساحة الإجمالية للمشروع، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 أعوام، موضحا أن وزارة الزراعة تدرس حاليا عروض الشركات، وعن عرض المشروع على المؤتمر الاقتصادى، رغم تلقى العروض من الشركات، مؤكدا أن هدفه الاستقرار على الشركات الجادة فى الزراعة وعدم تغيير النشاط.

وأكد مستشار وزير الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تقييم جميع الدراسات الحالية والسابقة لمشروع المليون فدان سواء من ناحية تصنيف التربة أو مدى استدامة الموارد المائية الجوفية بمختلف مناطق المشروع، بعد إقامة البنية التحتية والداخلية، واختبارات التربة للتأكد من صلاحية "مناطق المشروع" للزراعة وتحديد المحصول الأنسب لها، طبقا للتراكيب المحصولية التى تحددها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، موضحا أنه يجرى حاليا الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بإطلاق مشروع المليون فدان، على المؤتمر الاقتصادى المقبل.

وعن تخصيص مساحات للشباب والفئات الاجتماعية وخاصة صغار المزارعين فى صورة شركات مساهمة.

أكد عضو مجموعة العمل الوزارية والخبير فى مشروع الرى الحقلى، أنه جار استصلاح 17 ألف فدان فى توشكى و60 ألف فدان فى غرب غرب المنيا و60 ألف فدان بالفرافرة القديمة، وتم تخصيصها للشباب كمرحلة أولى كاملة البنية التحتية وجاهزة للزراعة، وتوزيعها بنظام الشركات الزراعية المساهمة ونصيب كل واحد منهم سيكون مساحة تتراوح بين 3 و5 أفدنة بنظام الأسهم، التى تضمن عدم السمسرة فى الأرض وبيعها، مشيرا إلى أن الدولة ملتزمة بتوصيل البنية التحتية كاملة لأراضى الشباب، وأن جميع المساحات لها مقننات مائية وطرق وكهرباء، وسيتم إنشاء مصانع كبرى بالقرب من تلك المناطق لشراء المحاصيل، بعد التعاقد مع شباب المزارعين والمستثمرين، فيما يعرف بسياسة ربط الأسواق بالمزارع، التى سيتم إدراجها ضمن خطة الاستصلاح.

وزير الزراعة يلتقى مستثمرين إماراتيين وسعوديين للمشاركة بـ"المليون فدان"