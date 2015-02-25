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إبراهيم فلاح ينافس مصطفى السعيد و"السويدى" على مقعدى البرلمان بديرب نجم

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تقدم 27 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة، عن الدائرة التاسعة دائرة مركز ديرب نجم ومكوناتها الإدارية للتنافس على مقعدين.

كانت اللجنة العليا للانتخابات بالشرقية برئاسة المستشار عبده عطية رئيس المحكمة الابتدائية، قد أعلنت أسماء المرشحين المقبولة أوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث أعلنت اللجنة قبول 304 مرشحين يتنافسون على 28 مقعدًا فرديًا بـ14 دائرة كما تم استبعاد ملفات 56 مرشحّا لم تستكمل أوراقهم خلال اليومين التى تم مدهما من الخميس الماضى بناءً على قرار اللجنة العليا، كما تم قبول أوراق 3 قوائم وهى النور، وفى حب ، وصحوة مصر.

ومن المنافسين على المقعدين بدائرة دريرب نجم اللواء إبراهيم فلاح، العضو البارز فى حزب الوفد، وشقيق اللواء حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البجر الأحمر السابق، واللواء عبد القادر فلاح مفتش الأمن العام بالإسماعيلية.

وينافس إبراهيم فلاح فى دائرة ديرب نجم الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، وطلعت السويدى رجل الأعمال، وعبد الباقى تركيا شقيق عضو برلمانى سابق.

اللواء إبراهيم فلاح - 2015-02 - اليوم السابع
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اللواء إبراهيم فلاح

مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق- 2015-02 - اليوم السابع
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مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق

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مصر 365

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