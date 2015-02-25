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جمعية رسالة بسوهاج توزع 300 بطانية على الأيتام والفقراء بالمراكز

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جمعية رسالة بسوهاج توزع 300 بطانية على الأيتام والفقراء بالمراكز جمعية رسالة بسوهاج توزع 300 بطانية على الأيتام والفقراء بالمراكز
قالت حسنة على حسين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بسوهاج، إن الجمعية قامت بتوزيع عدد 300 بطانية جديدة وعدد من الملابس للأيتام والفقراء بمركز سوهاج من خلال بعض المتطوعين بالجمعية.

وأضافت حسنة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الجمعية افتتحت مركزا جديدا لتحفيظ القرآن والتابع للجمعية، مشيرة إلى أن الجمعية تقوم بفحص الحالات المحتاجة جيدا قبل توزيع أى شىء.

جدير بالذكر أن الجمعية قامت الأسبوع الماضى بتنظيم حفل عرس لزواج 50 عريسا وعروسا بقاعة الاستاد الرياضى وتم توزيع الأدوات المنزلية عليهم والمفارش والهدايا.

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