اليوم..محافظ سوهاج يشهد حفل برنامج "أنا ونحن" ويكرم الطالبات والمعلمين

يشهد اليوم الأربعاء الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج حفل برنامج "أنا ونحن" بمدرسة ناصر الإعدادية بنات، بمناسبة الانتهاء من إتمام الجزء الأول والثالث من البرنامج، الذى يهدف لتنمية قدرات الطالبات حول التخطيط الجيد للمستقبل وكيفية التعامل مع الذات ومع الآخر بطريقة سليمة وأيضا تكريم الطالبات المشاركات فى هذا البرنامج وميسرو البرنامج من المعلمين.

يحضر الحفل عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم وسنية عز الدين أحمد وكيل مديرية التربية والتعليم والمستشار العسكرى للمحافظة العقيد نبيل شحاتة، والمدير التنفيذى لمؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة ووكيل وزارة الزراعة والصحة.

ويتم خلال الحفل تقديم فقرات غنائية ومسرحية سيتم عرضها من جانب الطالبات عما تلقيته من البرنامج خلال الفصل الدراسى السابق.

جدير بالذكر أن مؤسس هذا البرنامج الدكتورة سهير الدفراوى المصرى بدعم من مؤسسة مصر الخير بسوهاج تحت إشراف نيفين فاروق مسئول الجمعيات الأهلية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.