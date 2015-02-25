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وكيل "زراعة سوهاج": وصول 3600 أسمدة وتوزيعها على الجمعيات الزراعية

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وكيل "زراعة سوهاج": وصول 3600 أسمدة وتوزيعها على الجمعيات الزراعية وكيل "زراعة سوهاج": وصول 3600 أسمدة وتوزيعها على الجمعيات الزراعية
قال المهندس السيد عطية يونس، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن المديرية، تلقت 3600 طن جديدة من الأسمدة وتم توزيعها على الجمعيات الزراعية وبيعها للفلاحين والمزارعين لتصل كميات الأسمدة حتى الآن قبل انتهاء الموسم الشتوى إلى 5650 طنا من بداية الأسبوعين الماضيين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجمعيات الزراعية تقوم حاليا ببيع الأسمدة للمزارعين فى الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن الجمعيات التى نفدت فيها الأسمدة تقوم المديرية بتحويل المزارعين التابعين لها إلى جمعية أخرى للصرف منها، موضحا أنه يتبقى 3 آلاف طن أخرى حتى نهاية الموسم الشتوى.

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