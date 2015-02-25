الزراعة بسوهاج: وصول 3600 طن أسمدة وتوزيعها على الجمعيات الزراعية

قال المهندس السيد عطية يونس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن المديرية تلقت 3600 طن جديدة من الأسمدة، وتم توزيعها على الجمعيات الزراعية وبيعها للفلاحين والمزارعين لتصل كمية الأسمدة حتى الآن قبل انتهاء الموسم الشتوى إلى 5650 طن من بداية الأسبوعين الماضيين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجمعيات الزراعية تقوم حاليا ببيع الأسمدة للمزارعين فى الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن الجمعيات التى نفدت فيها الأسمدة تقوم المديرية بتحويل المزارعين بها على جمعية أخرى للصرف منها، موضحا أنه يتبقى 3 آلاف طن أخرى حتى نهاية الموسم الشتوى.