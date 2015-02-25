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"برج العرب" تنظم معرضًا للملابس الجاهزة بأسعار مخفضة

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"برج العرب" تنظم معرضًا للملابس الجاهزة بأسعار مخفضة "برج العرب" تنظم معرضًا للملابس الجاهزة بأسعار مخفضة
نظمت محافظة الإسكندرية، من خلال مركز ومدينة برج العرب، المعرض الخامس لجمعية صناع الحياة للملابس الجاهزة لجميع الأعمار، بالوحدة المحلية ببهيج بأسعار مخفضة، ولاقى المعرض إقبالًا من أهالى المنطقة.

ومن جهة أخرى، شن حى الجمرك حملتين لإيقاف الأعمال المخالفة لمنطقة الحجارى وبنطاق حى الجمرك، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى البناء المخالف لردع المخالفين وعدم استفادتهم من المخالفة.

كما شن حى شرق حملة إزالة لإشغالات الطريق بمعرفة إدارة أشغال الطريق بالحى بمنطقة تعاونيات سموحة، وحملة أخرى لإزالة إعلانات على العقار رقم 644 طريق الحرية جناكليس، تحت إشراف اللواء سعيد الفوال رئيس الحى.

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