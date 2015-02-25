شقيق وزير التعليم العالى يشعل المنافسة الانتخابية بدائرة دكرنس بالدقهلية

تعد دائرة مركز دكرنس وبنى عبيد بمحافظة الدقهلية من أشرس الدوائر الانتخابية لقوة المرشحين أصحاب الشعبية الكبيرة لدى أهالى الدائرة، ونظرا لوجود قواعد كبيرة للمرشحين داخل قرى ومدن بالكامل، فإن ذلك سيزيد من اشتعال المنافسة علاوة على أن الدائرة تتميز بوجود عدد كبير من الوجوه الجديدة والتى تشارك لأول مرة فى الانتخابات، وتشارك بقوة وتنافس بشكل يمثل تهديدا للرموز القديمة بالدائرة .

ويأتى المرشح إسماعيل عبد الخالق أحمد إسماعيل شقيق وزير التعليم العالى كأحد المرشحين الأقوياء، والذى يخوض الانتخابات لأول مرة ويعتمد على علاقته القوية بأبناء مهنته كونه "محامى" وقاعدة شعبية من أنصاره وعائلته وأهل قريته، كما يأتى سامح عبد الفتاح عقيد شرطة والذى تقدم باستقالته وهو أحد مصابى تفجيرات مديرية أمن الدقهلية وابن مدينة بنى عبيد والذى يشارك لأول مرة كوجه جديد فى الانتخابات البرلمانية، ويعتمد على علاقاته الشخصية بالعديد من أهالى الدائرة بالإضافة إلى خدماته الشخصية وسمعته الطيبة وسط العائلات بالدائرة .

وقد بدأ العقيد سامح عبد الفتاح الدعاية للانتخابات مبكرا بعد عقده عدد من الجلسات مع بعض عائلات الدائرة والشباب لشرح أسباب ترشحه وأهدافه من خوض الانتخابات، وما يزيد المنافسة إثارة إعلان طارق عبد العزيز المحامى الشهير عن خوضه للانتخابات البرلمانية فى اللحظات الأخيرة .

ويعد طارق عبد العزيز ممن لهم دور مؤثر بالدائرة أثناء تواجده بالمركز المحلى للمحافظة، وناقش عدد كبير من قضايا الفساد، ويظهر تأثيره على العديد من الطبقات البسيطة بالدائرة، وهو ما ينذر بصراع شرس داخل الدائرة .

ويدخل فى المنافسة أيضا بعض الوجوه القديمة والتى أعلنت خوضه السباق الانتخابى مبكرا ويأتى على رأسهم العضو السابق لمجلس الشعب شوقى عبد العليم عن الحزب الوطنى المنحل، والذى ظل لثلاث دورات متتالية كعضو مجلس شعب عن الدائرة ووجود قاعدة له من مؤيديه داخل مركز دكرنس، واستكمالا لقوة المنافسين فى الانتخابات بدائرة دكرنس بنى عبيد يأتى مكرم رضوان شقيق النائب السابق هيرماس رضوان عضو مجلس الشعب السابق صاحب الخدمات الكبيرة والاسم الأكثر شهرة فى مركز بنى عبيد، حيث يعتمد مكرم على اسم وعلاقات شقيقه بالدائرة وخدماته وتواجده وسط الأهالى .

كما يظهر اسم اللواء أسامة أبو المجد وسط المرشحين ليعلن بأن الدائرة هى أصعب الدوائر على الإطلاق، ويعتمد أبو المجد على كونه أحد رجال القوات المسلحة وأحد الرجال الذين شاركوا فى ثورة 30 يونيو، وكان له دور مؤثر ويبحث عن النهوض بالدولة، ويأتى عبد العظيم محمود السيد رئيس مجلس مدينة دكرنس السابق ليعلن ترشحه وخوضه للانتخابات اعتمادا على بعض أهالى دكرنس والذين اعتبره قد قام بتحقيق بعض النجاحات داخل المدينة .

وتقدم حزب النور بالدكتور أحمد عوض محمود ليخوض المنافسة بالدائرة باسم الحزب اعتمادا على سمعة المرشح الطيبة ودعم الحزب له، كما تقدم عادل التابعى إبراهيم زغلول طبيب جراحة عامة بأوراق ترشحه لخوض غمار المنافسة وتقدمت أيضا حبيبة محمد السعيد السعى خليل موظفة بالإدارة التعليمية بأوراق ترشحها ممثلة للمرأة، بجوار ناهد أحمد ذكى محامية، وتقدم كذلك سالم عبد الرازق محمد سالم مهندس زراعى بأوراق ترشحه، ولم تخلو الدائرة من بعض الأسماء التى تبحث عن هوية لها وسط الكبار حيث تقدم محمد عبد الرازق محمد إبراهيم أمين شرطة سابق بأوراق ترشحه لإعلان خوضه الانتخابات البرلمانية.



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د إسماعيل عبد الخالق

دعاية سامح عبد الفتاح

طارق عبد العزيز

سامح عبد الفتاح

سامح عبد الفتاح

صورة طارق عبد العزيز وسط أهالى الدائرة

مكرم رضوان مع شقيقه النائب السابق هيرماس رضوان