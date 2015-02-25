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ضبط 218 مخالفة مرورية و51 محكوما عليهم فى شمال سيناء

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ضبط 218 مخالفة مرورية و51 محكوما عليهم فى شمال سيناء ضبط 218 مخالفة مرورية و51 محكوما عليهم فى شمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم الأربعاء فى بيان لها، عن ضبط "حامد م ح ع "، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية (مخدرات) والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، وضبط (51) محكوما عليهم وفحص (200) شقة وتحرير (4) محاضر عدم إخطار.

كما تم تحرير (114) محضر إزالة فورية إدارية، و(7) محاضر بائع متجول، و(6) محاضر إشغال عام.

ومن جانبهم، تمكن ضابط قسم مباحث بالاشتراك وإدارة تموين العريش من ضبط (7) قضاييا تموينية ( عدم الإعلان عن - عدم الإعلان عن أسعار – خبز ناقص الوزن – سلع منتهية الصلاحية)، وضبط ( 218 ) مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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مصر 365

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