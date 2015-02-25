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2306 مصري من العاملين فى ليبيا وصلوا مطار القاهرة علي متن 9 رحلات حتي الان

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2306 مصري من العاملين فى ليبيا وصلوا مطار القاهرة علي متن 9 رحلات حتي الان 2306 مصري من العاملين فى ليبيا وصلوا مطار القاهرة علي متن 9 رحلات حتي الان

استقبل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم “الأربعاء” طائرة “ للطيران ” القادمة من مطار جربا التونسى حاملة على متنها ( 301 ) راكباً مصرياً من المواطنين العائدين من ليبيا ليصل اجمالى المصريين الذين وصلو الى مطار القاهرة 2306 مواطنا مصريا .

وهذه الرحلة هى تاسع الرحلات التى تنظمها الشركة الوطنية لمصر للطيران لنقل المصريين القادمين من ليبيا إلى القاهرة بالتنسيق بين وزارتي الطيران المدنى والخارجية وبالتعاون مع السلطات التونسية.

وكانت قد أقلعت رحلة جديدة من مطار القاهرة فى تمام الساعة العاشرة و النصف من مساء أمس “الثلاثاء “متوجهة الى مطار جربا من طراز “ايرباص 330 ” ومن المتوقع عودتها اليوم .
> أ.ش.أ

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