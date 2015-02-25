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بالفيديو.. عمار على حسن” لـ”عز” :لو أكلت العيش والعدس زي الشباب لفكرت ألف مرة قبل العودة للحياة السياسية

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بالفيديو.. عمار على حسن” لـ”عز” :لو أكلت العيش والعدس زي الشباب لفكرت ألف مرة قبل العودة للحياة السياسية بالفيديو.. عمار على حسن” لـ”عز” :لو أكلت العيش والعدس زي الشباب لفكرت ألف مرة قبل العودة للحياة السياسية

أشعلت المداخلة الهاتفية للباحث السياسى الدكتور عمار على حسن على قناة النهار أثناء حوار أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر”، بعد أن لقن “عز” درسا قاسيا على الهواء مباشرة.

ومن بين ما قاله “عمار”: هل تظن يا أحمد عز أننا أمة من الأسماك لا ذاكرة لها.. أما الذين حولوا سجنك لفندق وأدوا لك التحية بين جدرانه الواسعة عليك.. ضيقة على الثوار جعلوك تتوهم أن تعود من جديد لحياتك السياسية”.

وتابع الباحث السياسى كلامه قائلاً: لو أنك أنت كنت تخلو فى زنزانة ضيقة مظلمة يقابلك السجناء بتجهم والقاضى باشتمزاز ويصيح جندى الدرج فى وجهك أمرًا أثبت محلك ماكان فى وسعك أن تجرى للمحكمة راغبًا فى الترشح ناسًيا أن محكمة أخرى تنظر فى أمرك أو نظرته بالفعل.

واستطرد عمار: لو أنك أكلت العيش والعدس أبو جبة مثل الشباب المحبوسين والمسجونيين لفكرت ألف مرة قبل العودة للحياة السياسية، لتصبح فيه رغباتك اللوزعية والجهنمية وطموحاتك اللوبية التى لا محل لها من أى إعراب لكن للأسف كان يأتيك الطعام ساخنا شهيًا من أكبر فنادق القاهرة وكانت أموالك التى تراكمت بسرعة قياسية دون سبب واضح إلا السلب والنهب والاحتكار هى التى تحميك وتسهل لك كل شئ.

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