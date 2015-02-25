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اليوم.. ختام مرافعة الدفاع بمحاكمة مرسى والإخوان بـ"الهروب الكبير"

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اليوم.. ختام مرافعة الدفاع بمحاكمة مرسى والإخوان بـ"الهروب الكبير" اليوم.. ختام مرافعة الدفاع بمحاكمة مرسى والإخوان بـ"الهروب الكبير"
تستكمل الدائرة "15" بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع المرافعات الختامية فى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة إعلاميا بـ"الهروب الكبير"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى، وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.

ومن المقرر بجلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين أحمد أبو مشهور ورجب عبد الرحمن وعماد شمس محمد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

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