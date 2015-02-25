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اليوم.. نظر دعوى تتهم وزير الزراعة بعدم تنفيذ حكم قضائى

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اليوم.. نظر دعوى تتهم وزير الزراعة بعدم تنفيذ حكم قضائى اليوم.. نظر دعوى تتهم وزير الزراعة بعدم تنفيذ حكم قضائى
تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حازم حشاد رئيس المحكمة، وسكرتارية علاء إبراهيم، الدعوى التى تتهم وزير الزراعة الحالى الدكتور عادل البلتاجى بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر من مجلس الدولة لصالح موظفة، فى الدعوى رقم ١٩٨٨ لسنة ٢٠١٥ جنح الدقى.

وكانت نجوى لطيف كامل قد حصلت على حكم من محكمة القضاء الإدارى حمل رقم ٢٢٧٣٥ جزاءات، بإلغاء القرار الخاص بنقلها من وظيفتها ككبير أخصائيين زراعيين بالإدارة العامة للثروة الداجنة، إلى إدارة التوعية والإرشاد.

فقامت المدعية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى وصدر حكم لصالحها بعدم النقل، إلا أن الوزراة رفضت تنفيذ الحكم، فقامت برفع دعوى ضد الوزير الدكتور عادل البلتاجى لامتناعه عن تنفيذ الحكم.

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مصر 365