بطريرك الروم الكاثوليك يدين قتل داعش للأشوريين وإحراق كنيسة تل هرمز

أدان بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك جريجوريوس الثالث لحام "الأعمال الوحشيَّة التى استهدفت كنيسة تل هرمز التاريخية وسكان القرى الآشورية فى محافظة الحسكة بشمال غرب سوريا من قبل تنظيم داعش.

وأشار لحام فى بيان صحفى مساء أمس إلى أن هذه الأعمال دمرت الكنيسة وأدت إلى قتل عدد من الآشوريين وخطف عدد آخر من الأبرياء العزل".

وقال:"إن دم هؤلاء الأبرياء وعذاباتهم تدوى فى ضمير العالم بأسره، وتساءل هل يحتاج العالم إلى براهين إضافية لكى يقف وقفة واحدة حقيقية فعَّالة، ضدَّ هذا الوباء وهذه الجرائم وهذه اللاإنسانية التى تدمر الحجر والبشر".

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