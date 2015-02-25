وزير الدفاع الصربى يصل العراق ويعقد مؤتمراً صحفياً مع العبيدى اليوم

ذكرت وزارة الدفاع العراقية أن وزير الدفاع الصربى براتسلاف جاشيتش وصل أمس الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد تلبية لدعوة رسمية من وزير الدفاع خالد العبيدى.

وقال مدير إعلام وزارة الدفاع العميد الطيار تحسين إبراهيم للمركز الخبرى لشبكة الإعلام العراقى إن العبيدى اليوم الأربعاء سيستقبل وزير الدفاع الصربى ، وسيعقدان مؤتمراً صحفياً حول الزيارة.

وكان وزير الدفاع العراقى وجه دعوة رسمية يوم 29 من شهر يناير الماضى إلى نظيره الصربى براتسلاف جاشيتش لتعميق العلاقات الأمنية بين البلدين.

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