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"تنظيم داعش" يخطف 150 مسيحيا على الأقل فى سوريا

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"تنظيم داعش" يخطف 150 مسيحيا على الأقل فى سوريا "تنظيم داعش" يخطف 150 مسيحيا على الأقل فى سوريا
قال نشطاء سوريون مسيحيون يوم الثلاثاء إن مقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية خطفوا 150 شخصا على الأقل من قرى يقطنهما مسيحيون آشوريون بشمال شرق سوريا.

وذكرت جماعة سورية مسيحية تمثل عددا من المنظمات غير الحكومية داخل وخارج البلاد أنها تحققت من خطف 150 شخصا على الأقل بينهم نساء وكبار سن على أيدى المتشددين.

وقال بسام اسحق رئيس المجلس السريانى الوطنى السورى لرويترز فى عمان "تحققنا من مصادر على الأرض أن 150 شخصا على الأقل اختطفوا."

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد قال فى وقت سابق إن 90 شخصا اختطفوا عندما أغار مقاتلون من الدولة الإسلامية على قرى يقطنها مسيحيون آشوريون إلى الغرب من الحسكة وهى مدينة يسيطر الأكراد على معظمها.
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