أمير قطر: استعمال الرصاص والقنابل لا يؤدي إلى كسب الحرب على الإرهاب

قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده «أدانت بقوة الأعمال الوحشية، التي ترتكبها المجموعات المتطرفة، وأكدت ثباتها في دعم المبادرات الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، لكن استعمال الرصاص والقنابل وحدهما لا يمكن أن يؤدي إلى كسب الحرب على الإرهاب».

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أمس الثلاثاء، مقال أمير قطر، الذي كتبه في صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، حيث قال إن «معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب تتطلب طريقة أعمق على المدى الطويل ونهجا أكثر استراتيجية».

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، اعتبر أن «الأمر سيتطلب من القادة السياسيين أن يكون لديهم الشجاعة للتفاوض التعددي والشامل، ووضع حلول لتقاسم السلطة للنزاعات الإقليمية، وسوف يتطلب هذا الأمر محاسبة الطغاة»، حسب تعبيره.