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رئيس "مصر للطيران": طائرات عريضة لاستيعاب أكبر عدد للعائدين من ليبيا

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رئيس "مصر للطيران": طائرات عريضة لاستيعاب أكبر عدد للعائدين من ليبيا رئيس "مصر للطيران": طائرات عريضة لاستيعاب أكبر عدد للعائدين من ليبيا
قال الطيار هشام النحاس رئيس شركة للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة تستخدم طائرات ذات طرازات عريضة فى تسيير رحلاتها إلى مطار جربا بتونس، لنقل المصريين الراغبين فى العودة من الأراضى الليبية، وهى طائرات A330/200 التى تتسع لـ268 راكبًا وB777/200 التى تتسع لـ319 راكبًا وذلك لاستيعاب أكبر عدد من المتواجدين على الحدود التونسية.

وأضاف هشام النحاس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر للطيران بدأت تسيير أولى رحلاتها الجوية لعودة المواطنين المصريين يوم الجمعة الماضى الموافق 20 فبراير، ثم أقلعت رحلتان يوم الأحد وتلاها ثلاث رحلات أخرى يوم الاثنين الماضى.

وأشار "النحاس" إلى أنه تم تسيير أربع رحلات أمس الثلاثاء الأولى فى الواحدة صباحًا والثانية فى الثانية عشر ظهرًا تقريبًا التى وصلت مطار القاهرة الدولى فى الساعة الثامنة مساءً والرحلة الثالثة أقلعت من مطار القاهرة فى تمام الساعة الخامسة ونصف من مساء الثلاثاء متوجهة إلى مطار جرباً من طراز البوينج 777 ومن المتوقع عودتها فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، والرحلة الرابعة من طراز الإيرباص 330 أقلعت الساعة الحادية عشرة والنصف مساء الثلاثاء ومن المقرر وصولها صباحاً.

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مصر 365

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