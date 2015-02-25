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الفيروسات الكبدية:"أوليسيو" بديلا لـ"إنترفيرون" فى علاج فيروسCخلال شهرين

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الفيروسات الكبدية:"أوليسيو" بديلا لـ"إنترفيرون" فى علاج فيروسCخلال شهرين الفيروسات الكبدية:"أوليسيو" بديلا لـ"إنترفيرون" فى علاج فيروسCخلال شهرين
أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزراة الصحة والسكان، أن الوزراة انتهت من إجراءات تسجيل عقار "أوليسيو"، الذى سيتم استخدامه فى علاج "فيرس سى" بديلاً عن "إنترفيرون" فى مراكز الكبد التابعة للوزارة.

وقال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزراة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم تسعيره للمستورد بــ9700 جنيه وسيتم توريده لمراكز الكبد بـ250 دولارا.

وأضاف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزراة الصحة والسكان أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تحديد الكميات التى سيتم توريدها لمراكز الكبد للبدء فى العلاج خلال شهرين.

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