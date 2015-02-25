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مصادر:40? زيادة فى معدل تراخيص البناء بعد تعديل لائحة "الإيجار الموحد"

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مصادر:40? زيادة فى معدل تراخيص البناء بعد تعديل لائحة "الإيجار الموحد" مصادر:40? زيادة فى معدل تراخيص البناء بعد تعديل لائحة "الإيجار الموحد"
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان عن أنه حدث زيادة فى معدلات تراخيص البناء بنسبة 40 ? بالمقارنة بالعام الماضى، وذلك نتيجة للتعديلات، التى تم إجراؤها فى لائحة قانون الإيجار الموحد، والتى نتج عنها تبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص وخلافه.

وأضافت المصادر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الإسكان أصدر عدد من الكتب الدورية وأرسلها للأحياء والوحدات المحلية، لتوضيح أحكام القانون الخاصة بتراخيص البناء، لإزالة أى لغط أو سوء تفاهم.

وأوضحت المصادر أنه ساعد على زيادة نسبة الإقبال على استخراج تراخيص البناء، هو عودة قوة الجهاز الإدارى وعودة هيبة الدولة مرة أخرى.

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مصر 365