سكرتير نقابة الموسيقيين: شطبنا سما المصرى منذ عام بسبب كليباتها الخليعة

قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، إن الفنانة سما المصرى تم شطبها من النقابة بسبب أعمالها المخلة منذ عام، مشدداً على أن تصريحها أنها مازالت منتمية للنقابة تعد مخالفة توجب مقاضاتها.

وأضاف أحمد رمضان: "دى مش مهنتك ومينفعش تنتمى ليها خالص، وكلامك أنك مازلتى عضوة تتحاسبى وتتحاكمى عليها، تم شطبك منذ عام بسبب كليباتك الخليعة".

وأضاف أحمد رمضان، خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، قائلاً: "إحنا ميشرفناش أنك تكونى عضوة فى النقابة"، فقاطعته "سما المصرى" التى حلت ضيفة على البرنامج قائلة: "ماتلُكِّش كتير وكلمنى بطريقة راجل لراجل، أنا عضو فى النقابة عندك وانت شطبتنى تعسفى، أنا لو عاوزة ارجع النقابة هرجع بس انتخابات مصطفى كامل باطلة، والجدع ينزلنى من على المسرح يا أحمد يا رمضان أنت وكل مجلس الإدارة بتاعك كله وروح قدم فيا بلاغ".

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