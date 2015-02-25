مصطفى كامل لـ سما المصرى:"موقعتش قرار شطبك ومحبش سيرتى تيجى على لسانك"

قال الفنان مصطفى كامل، إنه طلب من الفنانة سما المصرى بعدم تقديم ما وصفه بـ"المسخرة" فى وقت كانت البلاد تخوض حرب شرسة ضد الإرهاب على قناتها "فلول"، وفوجئ أنه بعد طلبه ذلك قامت بأعمال "أقذر" مما كانت تقدمها فيما قبل، مشيراً إلى أنه لم يوقع على قرار شطبها من النقابة حتى الآن.

وأضاف الفنان مصطفى كامل، خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، الذى حلت "سما المصرى" ضيفة عليه، قائلاً: "أنا محبش سيرتى تيجى على لسانك فى جملة مفيدة.. وأنا لما طلبت منك أنك تبطلى برنامج "سوستة" على قناتك اللى أنا والله العظيم مش بشفها انتى عملتى أقذر من كدة".

فقاطعته سما المصرى قائلة: "انت عندك كتير فى النقابة متشوف اللبنانيات اللى بتجبهم عندك فى النقابة"، وارتفعت حدة النقاش لتنتهى عندما قال مصطفى كامل لها "أنت قليلة الأدب" لتبادره قائلة: "وانت كمان".

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