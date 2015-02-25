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"ديلى ميل": الساونا تقلل فرص الوفاة بأمراض القلب

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"ديلى ميل": الساونا تقلل فرص الوفاة بأمراض القلب "ديلى ميل": الساونا تقلل فرص الوفاة بأمراض القلب
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث أشارت أن الذهاب إلى الساونا بشكل منتظم قد يساهم نظرياً فى إنقاذ حياتك.

الساونا تتمتع بفوائد صحية مثيرة
>وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة إيسترن فنلندا، أن الذهاب إلى حمامات الساونا بشكل منتظم، ولو بمعدل مرة واحدة أسبوعياً يساهم نظرياً فى الحد من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 50%، فيما يساهم الذهاب إلى الساونا بشكل يومى منتظم فى الحد من خطر الوفاة لأى سبب آخر بنسبة 40%.

وأضاف الباحثون: كلما طالت المدة وزاد عدد الأيام التى يذهب فيها الشخص إلى حمامات الساونا، زادت الفوائد الصحية التى يتمتع بها، لافتين أنه على الرغم من أن السبب وراء تلك الفوائد غير معروف، إلا أنه قد يرجع إلى الشعور بالاسترخاء الناجم عن وقت الفراغ الذى يتم قضاؤه داخل حمامات الساونا، وانخفاض مستويات القلق والتوتر.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "JAMA Internal Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث والعشرين من شهر فبراير الجارى.


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