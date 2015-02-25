طرح دواء جديد لعلاج ورم نخاع العظام المتعدد

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" فى الثالث والعشرين من شهر فبراير الجارى على طرح مستحضر صيدلى جديد لعلاج أحد سرطانات الدم الشائعة، ويعرف باسم ورم نخاع العظام المتعدد أو المايلوما المتعددة "multiple myeloma".

ويعرف العقار الجديد باسم فاريديك " Farydak"، ويحتوى على المادة الفعالة بانوبينوستات"panobinostat"، وذلك لعلاج الأشخاص المصابين بمرض المايلوما المتعددة، والذين سبق لهم العلاج باثنين على الأقل من الأدوية المضادة للسرطان، وهم عقار "bortezomib"، بجانب أحد الأدوية التى تعمل على جهاز المناعة.

وتعتمد آلية عقار "فاريديك" على تثبيط نشاط الأنزيمات التى تعرف باسم هستون دى أسيتايليز "histone deacetylases"، حيث يعمل على تأخير تكوين خلايا البلازما لدى مرضى ورم نخاع العظام المتعدد أو يتسبب فى موتها.

وأوضح التقرير الذى نشر مؤخرًا بموقع "FDA" أن المرضى سيخضعون للعلاج بواسطة عقار "فاريديك" مع العلاج الكيماوى "bortezomib"، بالإضافة إلى أحد أدوية الكورتيزون المضادة للالتهابات، وتعرف باسم ديكساميثازون "dexamethasone".

وتم التأكد من فاعلية وأمان العقار الجديد بعد خضوع 193 شخصًا للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها بعض المرضى: الإسهال والغثيان وانخفاض الشهية والشعور بالتعب، بالإضافة إلى حدوث اضطراب فى مستويات خلايا الدم المختلفة.

وتشير الجمعية الأمريكية للسرطان إلى أن مرض المايلوما المتعددة يصيب أكثر من 21700 شخصاً داخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سنوى، ويتسبب فى وفاة أكثر من 10710 شخصاً.

ويعد ورم نخاع العظم المتعدد أو المايلوما المتعددة أحد السرطانات التى تصيب الدم وبالأخص خلايا البلازما، وتنمو المايلوما المتعددة غالبا داخل النخاع العظمى والأنسجة الرخوة والأنسجة الإسفنجية.

"Pomalyst ".. دواء أمريكى جديد لعلاج أورام نخاع العظام

عبدالفتاح

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