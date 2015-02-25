دراسة: المعانون من "مقاومة الأسبرين" أكثر عرضة للسكتات الدماغية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كوريون، أن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأسبرين وهى عدم فعاليته معهم، هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية.

ووفقاً للدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، فإن الأطباء كثيرا ما يصفون جرعة منخفضة من الأسبرين للأشخاص المعرضين للإصابة بالسكتة الدماغية لأن الأسبرين يساعد على منع تجلط الدم.

وأوضح الباحثون أن نحو 28% من مرضى السكتة الدماغية خلال الدراسة الجديدة يعانون من عدم فعالية الأسبرين عند استخدامه للوقاية من هذا الخطر.

وقالت الدكتورة الباحثة مى سون أوه، من قسم علم الأعصاب فى كلية جامعة الطب فى سيول، إن مقاومة الأسبرين أو عدم فعاليته يعتبر مؤشرا هاما لإصابة المريض بسكتة دماغية حادة أخرى.

وأضافت سون أوه أن هناك أسبابا غير معروفة لعدم فعالية الأسبرين لهؤلاء الأشخاص، كما وجدت دراسات أخرى أن ما بين 5 فى المئة و45 فى المئة من مرضى السكتة الدماغية لديهم هذه المشكلة.

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