ليلة_الابطال - بالفيديو.. ألفيش يركل زجاجات المياة بعد استبداله

لم يكن رد فعل دانيل ألفيش ظهير برشلونة هادئا بعدما خرج مستبدلا في الشوط الثاني من مواجهة مانشستر سيتي.

ألفيش خرج مستبدلا وفريقه يفوز بنتيجة 2-1 على أرض ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر في إنجلترا مساء الثلاثاء ضمن جولة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة كان متقدما على مانشستر سيتي في إنجلترا بنتيجة 2-1 في ملعب الاتحاد.

وخرج ألفيش غاضبا، وركل الزجاجات التي أمامه.

وتشهد تلك الفترة رغبة من ألفيش في البقاء مع برشلونة، في ظل عدم وجود رد فعل من إدارة البلوجرانا التي لم تتحدث معه بعد رغم أن عقده ينتهي في الصيف المقبل.