ليلة_الابطال - تقييم يوفنتوس ضد دورتموند.. موراتا ينفجر في وجه هوميلز

حقق يوفنتوس فوزا هاما على حساب ضيفه بروسيا دورتموند بهدفين لهدف في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعدما استطاع استغلال الخط الأسوأ في ضيفه الألماني، الدفاع.

سجل أهداف يوفنتوس كارلوس تيفيز وألفارو موراتا، فيما جاء هدف بروسيا دورتموند الوحيد عن طريق ماركو رويس. وFilGoal.com يقدم تقييما للاعبي الفريقين خلال المباراة.

بوفون 6

لا يمكن أن يلقى عليه اللوم بالطبع في الهدف الذي سكن مرماه، ونجح في التصدي لأكثر من تسديدة من لاعبي دورتموند خلال المباراة.

ستيفان لشتشتاينر 7.5

أداء دفاعي متميز من اللاعب السويسري، قطع الكرات بنسبة 100 %، بالإضافة لتفوقه في الألعاب الهوائية، وكان يساند زملائه هجوميا خلال الشوط الثاني.

ليوناردو بونوتشي 7

قدم اللاعب الإيطالي أداء دفاعيا جيدا طوال شوطي المباراة، ومنع لاعبي دورتموند من الوصول لمرمى بوفون.

جيورجيو كيلليني 5

محاولات هجومية مع زملائه لتسجيل الأهداف، لكن سقطته التي منحت دورتموند هدف التعادل كلفته انخفاضا حادا في التقييم النهائي.

باتريس إيفرا 7

نجح إيفرا في سد الرواق الأيسر على لاعبي دورتموند، وتفوق بشكل كامل في الألعاب الهوائية، مع إفساده لهجمات الفريق الألماني.

كلاوديو ماركيزيو 6.5

مستوى دفاعي متميز من اللاعب الإيطالي، ونجح في مساندة ليشتستاينر في الجبهة اليمنى أمام الضيوف.

أندريا بيرلو 6

عانى بيرلو من ضغط الضيوف المبكر، لكنه سرعان ما استفاق واستطاع تسيير إيقاع اللعب كما يريد، لكن الإصابة جعلته يغادر قبل نهاية الشوط الأول.

أرتورو فيدال 6.5

لم يقدم الأداء الهجومي المنتظر منه خلال المباراة، ولكنه دفاعيا نجح في إفساد هجمات دورتموند قبل بدايتها في بعض الأحيان.

بول بوجبا 7.5

يواصل بوجبا أداءه القوي مع يوفنتوس في الفترة الأخيرة، ونجح في صناعة الهدف الثاني لموراتا.

ألفارو موراتا 8

رجل المباراة، على الرغم من أنه لم يجر محاولات كثيرة على مرمى دورتموند، لكن يكفيه أن تسديدته الأولى تسببت بشكل مباشر في الهدف الأول، ونجح في تسجيل الهدف الثاني بتسديدته الثانية، كما أنه سبب إزعاجا لدفاع الفريق الألماني، جعل تيفيز ينطلق بحرية أكثر.

كارلوس تيفيز 7.5

أداء رائع من الأرجنتيني، تبادل سريع للكرة في منتصف الملعب مع موراتا، ثم الركض بشكل سريع ليتابع تسديدة اللاعب الإسباني ويسجل منها الهدف الأول.

وفي لقطة الهدف الثاني قاتل على الكرة قبل تمريرها لبوجبا الذي بدوره أرسلها لموراتا ليسجل هدف الفوز.

بروسيا دورتموند

رومان فايدنفيلر 4

أداء متذبذب، وفشل في تصديه لتسديدة موراتا مما نتج عنها الهدف الأول ليوفنتوس.

لوكاس بيتشيك 6

قدم مستوى جيدا، ولكنه خرج سريعا في الشوط الأول للإصابة.

سوكراتيس 6

تفوق كامل في التدخلات المباشرة مع لاعبي يوفنتوس، قبل أن يتم استبداله بين شوطي المباراة.

ماتس هوميلز 5

أداء سيء من المدافع الألماني الدولي، وكان بطيئا أمام سرعة مهاجمي يوفنتوس، ولم ينجح في قطع الكرة قبل وصولها لموراتا في لقطة الهدف الثاني.

مارسيل شميلزر 6

دفاعيا كان شميلزر جيدا، لكن مساندته الهجومية كانت غائبة عن زملائه.

إلكاي جوندوجان 6.5

نجح في حماية دفاع فريقه من العديد من الهجمات، كما أنه كان مساندا هجوميا عند الحاجة.

نوري شاهين 6.5

أداء متميز من اللاعب التركي، خاصة في الشوط الأول والذي شهد سيطرة كبيرة من فريقه، كاد أن يسجل هدفا لولا تصدي بوفون لتسديدة القوية.

بيير إيمريك أوباميانج 5.5

لم يقدم الأداء المنتظر، وكان نقطة ضعف هجوميا لفريقه.

هنريك مختاريان 5.5

هجوميا كان اللاعب الأرميني تائها جدا.

ماركو رويس 7

النقطة المضيئة لبروسيا دورتموند في المباراة، ضغطه على كيلليني وتوقعه للخطأ تسبب في تسجيله هدفا هاما خارج ملعبه.

شيرو إيموبيلي 6.5

أرهق دفاعات يوفنتوس وكان سبب إزعاج رئيسي لهم، لكنه فشل في إنتاج ذلك المجهود على مرمى بوفون في النهاية سوى بتسديدة واحدة قبل استبداله.