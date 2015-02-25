ليلة_الابطال - التقييم.. سيتي بدون توريه: ليس هناك داع للعب

أداء أقل ما يقال عنه أنه سيء، قدمه لاعبو مانشستر سيتي أمام برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

مانشستر سيتي وضع نفسه بعيدا عن ربع النهائي بالخسارة على ملعبه من برشلونة ليصعب مهمته في الإياب.

التقييم

هارت 7/10

ربما أفضل لاعبي سيتي اليوم، أنقذ أكثر من هدف ولا يتحمل مسؤولية الهدفين كما منع ميسي بالتصدي لضربة جزاء.

كومباني 3/10

ظهر شبح القائد لينال عقابا لا ينسى على تصريحه أن مواجهة ستوك أسهل من برشلونة.

كليشي 2/10

لم يكتف بالأداء السيء بل حصل على إنذارين بسذاجة وطرد.

زاباليتا 3/10

كان سيئا وبسذاجة كاد أن يتسبب في هدف ثالث بعد ضربة جزاء منحها لميسي.

ديميكيلس 2/10

هذا ما يحدث عندما تدفع 30 مليون إسترليني في لاعب مثل مانجالا هو أن تضطر إشراك ديميكيلس.

فيرناندينيو 4/10

وجد نفسه وحيدا بدون توريه فأصبح تائها أمام برشلونة.

سيلفا 5/10

حاول وصنع هدفا بطريقة رائعة لكن الأمر كان أكبر منه.

نصري 3/10

لم نراه اليوم حتى خرج واستبدل.

ميلنر 2/10

كان من المفترض أن يضيق المساحات على ميسي؟

دجيكو 4/10

يحسب له أنه حاول لكن ما يحسب عليه أن محاولاته كانت فاشلة وأضاع الفرص السهلة بشكل غريب.

أجويرو 6/10

هداف ومزعج لكنه اليوم لم يساعده أداء مدربه أو زملائه.