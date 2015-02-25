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#ليلة_الابطال - بيليجريني: اللاعبون لم ينفذوا تعليماتي في الشوط الأول

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#ليلة_الابطال - بيليجريني: اللاعبون لم ينفذوا تعليماتي في الشوط الأول #ليلة_الابطال - بيليجريني: اللاعبون لم ينفذوا تعليماتي في الشوط الأول

برشلونة، (إفي): حمل التشيلي مانويل بيليجريني، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لاعبيه مسؤولية الصورة الهزيلة التي ظهر بها الفريق خلال الشوط الأول من مواجهة برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح البرسا بهدفين مقابل واحد.

وقال بيليجريني، عقب المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد: "أشعر بالمرارة لأننا لم نقدم أداء جيدا في الشوط الأول. أهدينا الهدف الأول. لم ينفذ اللاعبون في الشوط الأول ما طلبناه منهم. كنا قد تحدثنا عن الضغط المبكر".

وأوضح "في الشوط الثاني تحسنا كثيرا، وسنحت لنا فرص. لعبنا بنقص عددي لمدة عشرة أو 15 دقيقة، وهذا يعطي المنافس أفضلية كبيرة" خاصة أمام برشلونة.

وعن الأسباب التي أدت إلى الهزيمة، أردف "الهدف الأول جاء من خطأ ارتكبناه. تمكنا من تحسين اللعب في الشوط الثاني، وسنحت لنا فرص مؤكدة، ولكن في ظل النقص العددي يصعب تعديل النتيجة".

وأضاف "من الصعب العودة في النتيجة في مباراة الإياب لأننا خسرنا على ملعبنا، ولكن الفريق يجب أن يتحلى بالشخصية اللازمة لمحاولة تعديل النتيجة. لو كان ميسي سجل ركلة الجزاء، كان الوضع سيصبح أسوأ بالنسبة لنا".

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