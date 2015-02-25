انتشال جثة عامل يعانى من مرض نفسى عثر عليه بترعة المرة فى سوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، أمس الثلاثاء، من انتشال جثة سائق عثر عليها داخل ترعة المرة بدائرة بندر مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، وذلك عقب قيام الأهالى بالبلاغ بذلك.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بالعثور على جثة عامل طافية على سطح ترعة المرة ويرتدى كامل ملابسه.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، العثور على (عبد الفتاح م ع 43 عاما) سائق ويقيم بناحية أولاد طوق دائرة المركز.

بسؤال نجله (محمد ع م ع 17 عاما عامل) ويقيم بذات الناحية، قرر بأن والده متغيب عن المنزل منذ يوم 19 من الشهر الجارى، وأنه يعانى من أزمة نفسية ودائم الشجار مع أسرته لمروره بضائقة مالية، وأضاف بأنه لم يحرر محضر بغيابه ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 833 إدارى المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ حدوثها وعما إذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه.