تأجيل محاكمة سما المصري إلى الشهر المقبل

قررت محكمة جنح الدقي في شمال الجيزة، برئاسة المستشار حازم حسام، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة ضد الراقصة سما المصري من قبل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي اتهمها بالسبّ والقذف على شاشة قناة "فلول"، التي تملكها الراقصة.

وقد أجّلت الجلسة إلى 10 مارس المقبل لإعلام المتهمة بالدعوى المدنية، فيما لم تستغرق الجلسة سوى قرابة 15 دقيقة، حضر خلالها محامي رئيس نادي الزمالك، الذي قدّم ملفاً من مستندات وإسطوانة محمّل عليها الحلقة التي قدمتها الراقصة سما المصري، وتناولت خلالها بالسخرية رئيس نادي الزمالك، بالإضافة إلى التهكم على تصرفاته ومواقفه في العديد من الأوقات، كما أنها عرضت مقاطع فيديو وهي ترقص بقصد السخرية من رئيس النادي.

وكان رئيس نادي الزمالك قد تقدّم ببلاغات ضد الراقصة "سامية عطية حداقة" الشهيرة بـ"سما المصري"، لاتهامها بسبّه وذمّه على شاشة قناة "الفلول" التي تملكها المدعّى عليها، وحملت الدعوى رقم ٧٧١ لسنة ٢٠١٥ جنح الدقي.

وقال رئيس نادي الزمالك في دعواه: "إنّ سما قامت بعرض كليب أغنية من تأليفها وغنائها، تطاولت فيه عليه، واتهمتني بالجنون، وبأنني شارب خمر وقوّاد". وذكر المستشار مرتضى منصور في دعواه أنّ الراقصة تعمّدت الإساءة إليه من خلال عرض الفيديو عدّة مرات على القناة الخاصّة بها.

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