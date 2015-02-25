وفاة النجم بين وولف بعد أن صدمته سيارة الخميس الماضي

توفي بعد ظهر الإثنين الممثل الأمريكي Ben Woolf عن عمر ناهز 34 عاماً، بعد أن صدمته سيارة على إحدى طرقات ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، يوم الخميس الماضي.

وكشف موقع accesshollywood أن Woolf نجم American Horror Story، نقل إلى مركز Cedars-Sinai الطبي فور وقوع الحادث، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، لأن إصابته في الرأس كانت بالغة.

وكشف أحد المقربين من الراحل أن جميع أفراد العائلة كانت بجانبه حين فارق الحياة.

وحتى الآن، لم يتمكن عناصر الشرطة من العثور على السائق الذي صدم Ben Woolf.