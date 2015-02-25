استدعاء حسين فهمي إلى محكمة الجنح

على خلفية قضية السبّ والقذف الذي أقامها محمود قابيل ضد الفنان المصري حسين فهمي، فوجئ الأخير بإحالته إلى محكمة الجنح للمثول في جلسة حددت في شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أنه قد تم إستدعاء حسين فهمي منذ فترة إلى النيابة العامة، للاستماع إلى أقواله على خلفية محضر السب والقذف الذي قدمه الفنان محمود قابيل ضده، بعد تصريحات فهمي في برنامج "قصر الكلام" مع الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني حيث اتهم فهمي قابيل بالكذب وشتمه، على حد قول قابيل.

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