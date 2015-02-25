شكوى تقدم ضد مي كساب وهي في شهر العسل

فتحت نيابة الهرم رسمياً تحقيقاتها في بلاغ يتهم الفنانة مي كساب بالاعتداء ضرباً هي ومجموعة أشخاص على مدير إنتاج يدعى خالد محمد طاهر، في وقت تقضي مي كسّاب شهر العسل إذ تزوجت منذ أسبوعين تقريباً.

وورد في المحضر المحرر من قبل مدير الإنتاج، أن الأخير فوجئ بالفنانة مي كساب تتشاجر معه إثر حدوث خلاف بينهما أثناء جلوسهما في ستوديو تصوير خاص به، في منطقة هضبة الأهرام - محافظة الجيزة.

وأضاف طاهر أن مي كسّاب اعتدت عليه بالضرب بمعاونة 4 أشخاص، عند وقوع الخلاف بينهما، قبل أن يتبادلا الشتائم، لذا قرر طاهر التوجه إلى قسم شرطة الهرم وحرر محضراً بالواقعة .

وأحال اللواء كمال الدالي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، البلاغ إلى المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، للتحقيق في البلاغ.

وقال مصدر قضائي في تصريحات خاصة لـ "سيدتي نت "، إن النيابة العامة بدأت بفحص البلاغ تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية في البلاغ، وستبدأ باستدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله، وبعدها سيتم طلب تحرّيات المباحث حول الواقعة.

وأضاف المصدر، أنه في حالة ثبوت واقعة الاعتداء ستتخذ النيابة قراراً باستدعاء الفنانة مي كساب لسماع أقوالها.

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