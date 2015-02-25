المهرجان الدولي للسينما يكرم مارسيل خليفة وسعد الشرايبي

أعلن مركز "الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم" عن تكريم الفنان العربي مارسيل خليفة والمخرج المغربي سعد الشرايبي، خلال الحفل الافتتاحي للدورة الرابعة "للمهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة" الذي سينظم من 4 إلى 9 أيار/مايو المقبل في الناظور.

وفي المناسبة أيضاً، سيتكرّم كل من رئيسة "المعهد الوطني للسينما والفنون السمعية البصرية" في الأرجنتين لوكريسيا كاردوسو، وصاحب "سينما الخميس" علي حسن، والفنان محمد الشوبي، بالإضافة إلى الفنانين الذين عملوا في مسلسل "تاميمونت".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي