السيطرة على حريق نشب بمنزلين دون خسائر فى الأرواح بالمراغة فى سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمنزل وأمتد لآخر بناحية نجع العرب دائرة مركز شرطة المراغة.

وكان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب حريق بمنزلين بدائرة المركز دون وقوع خسائر بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات نشوب حريق بمنزل ملك "عيد ع ا ع" 40 عاما حاصل على دبلوم صنايع وأمتد الحريق لمنزل "شحاته م ش ع" 47 عاما حاصل على لسانس حقوق ويقيما بذات الناحية.

ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات، وانحصرت التلفيات فى احتراق أسقف المنزلين والمشيدة من "العروق الخشبية والبوص وأفلاق النخيل"، واحتراق بعض المنقولات المنزلية.

وبسؤال مالكى المنزلين أيدا ما جاء بالفحص، ورجحا أن يكون سبب الحريق مصدر حرارى، ونفيا الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 805 إدارى المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.