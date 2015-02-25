أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق نشب بمنزلين دون خسائر فى الأرواح بالمراغة فى سوهاج

Google+ Print
السيطرة على حريق نشب بمنزلين دون خسائر فى الأرواح بالمراغة فى سوهاج السيطرة على حريق نشب بمنزلين دون خسائر فى الأرواح بالمراغة فى سوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمنزل وأمتد لآخر بناحية نجع العرب دائرة مركز شرطة المراغة.

وكان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب حريق بمنزلين بدائرة المركز دون وقوع خسائر بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات نشوب حريق بمنزل ملك "عيد ع ا ع" 40 عاما حاصل على دبلوم صنايع وأمتد الحريق لمنزل "شحاته م ش ع" 47 عاما حاصل على لسانس حقوق ويقيما بذات الناحية.

ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات، وانحصرت التلفيات فى احتراق أسقف المنزلين والمشيدة من "العروق الخشبية والبوص وأفلاق النخيل"، واحتراق بعض المنقولات المنزلية.

وبسؤال مالكى المنزلين أيدا ما جاء بالفحص، ورجحا أن يكون سبب الحريق مصدر حرارى، ونفيا الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 805 إدارى المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365