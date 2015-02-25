اليوم.. نظر استئناف"ملوكة الدلوعة"و"عايدة"على حكم حبسهما بتهمة الشذوذ

تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف الجيزة أولى جلسات الاستئناف المقدم من دفاع كل "أحمد.م" 25 سنة والشهير بـ"ملوكة الدلوعة"، و"عبد الله.أ" 27 سنة والشهير بـ"عايدة" المتهمين بممارسة الشذوذ الجنسى، وتأسيس شبكة لممارسة البغاء على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد أبو مسلم بحبسهما 6 سنوات ومراقبة 6 سنوات أخرى لكل منهما.

تعود تفاصيل الواقعة، حينما نجحت مباحث الآداب فى القبض على فتاة فى الظاهر، وفى الحقيقة رجل يمارس الفجور مع الرجال مقابل مبالغ مالية، وتبين أنه يدعى "أحمد.م" 25 سنة، قام منذ فترة بإجراء عملية جراحية فى جسمه لتكبير الثدى والأرداف والخصر لجذب راغبى متعة الشذوذ مقابل 200 جنيه، ويطلق عليه بين أقرانه ملك الشذوذ الجنسى، وبرفقته شخص آخر يدعى "عبد الله" وشهرته "عايدة" شاذ جنسيًا، داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر.

تم التحفظ على المتهم بحوزته هواتف محمولة، وملابس داخلية وخارجية، ومبالغ مالية عبارة عن 21 ألف جنيه، و200 دولار، و200 شيكل إسرائيلى، وخمور، وقطع شعر مستعار، وأجهزة تناسلية صناعية.